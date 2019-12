Seine Miete hat der Kasperl schon länger nicht gezahlt. Kein Wunder also, dass er aus der Wohnung geworfen wird - und das kurz vor Weihnachten. Draußen ist es kalt und der arme Kerl friert erbärmlich. Rettung verspricht eine Wunschlaterne, die er vom Nikolaus geschenkt bekommt. Genau drei Wünsche hat der Kasperl damit frei, um sein Schicksal zum Guten zu wenden und gar die Prinzessin von dem bösen Zauberer zu befreien. Das alles ist jedoch nicht so einfach wie gedacht. Vielmehr gerät der Unglückliche dabei in weitere abenteuerliche Turbulenzen. "Die Weihnachtswunschlaterne" ist der Titel des Puppentheaters, das an diesem Dienstag, 24. Dezember, im Marionettentheater Bille, Pater-Setzer-Platz 1/Raiffeisenstraße 25, in Unterschleißheim gespielt wird. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Am Donnerstag, 26. Dezember, sowie am Samstag, 28. Dezember, jeweils von 15 Uhr an kommt das Märchen von "Hänsel und Gretel" zur Aufführung. Karten gibt es unter ☎150 21 68 oder bei München Ticket.