20. August 2018, 21:54 Uhr Unterschleißheim Weidenbusch und vier starke Frauen

Mit gleich vier Frauen umgibt sich der CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch an diesem Donnerstag von 18.30 Uhr an auf der Dachterrasse der Firma Orterer gegenüber dem Ballhausforum in Unterschleißheim in der Landshuter Straße 18. Und es sind vier hochkarätige Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft, die jeweils in einem Impulsreferat über ihre Erfahrungen als "Starke Frauen" - so der Titel der Veranstaltung - sprechen werden. Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner wird wie auch ihre Kabinettskollegin und Wissenschaftsministerin Marion Kiechle über ihre Erfahrungen in der Politik sprechen. Davon hat Aigner, die früher Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz war, etwas mehr als Kiechle, die seit März 2018 dem Kabinett von Markus Söder angehört. Einen Kontrast wird sicher die Münchnerin Renata DePauli bilden, die zu den Pionierinnen des Online-Handels zählt. Sie wird ebenso wie Nicole Schindelar, Chefin des gleichnamigen Autoverwerters, über Frauen in der Wirtschaft sprechen.