Die Baader Bank mit Sitz in Unterschleißheim verstärkt zum 1. Januar 2021 ihr Führungsteam und benennt Dietmar von Blücher zum Generalbevollmächtigten. Nach Zustimmung der Bankenaufsicht wird Blücher die Funktion des CFO als Mitglied des Vorstands von Dieter Brichmann übernehmen. So soll nach Mitteilung der Bank ein reibungsloser Übergang in der CFO-Nachfolge erfolgen können. Brichmann übergebe sein Amt aus Altersgründen nach mehr als 20-jähriger, erfolgreicher Vorstandstätigkeit in der Baader Bank.