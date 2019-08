7. August 2019, 21:43 Uhr Unterschleißheim Warten aufs Sonnensegel

Einen Sonnenschutz für den Unterschleißheimer See hat die CSU vor Monaten beantragt - und allmählich wäre jahreszeitlich bedingt eine gute Idee, sich mit dem Vorschlag auch auseinanderzusetzen, mahnte Stefan Krimmer (CSU) im Hauptausschuss des Stadtrats an. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) berichtete, man habe gerade den Kauf eines Sonnensegels für den Valentinspark eingeleitet; vor einer zweiten Maßnahme wolle man erst die Eindrücke aus der Praxis abwarten. Krimmer betonte, dass die Intention für das Sonnensegel am See "kein zweites Olympiadach" gewesen sei, einzig eine schattenspendende Gelegenheit solle irgendwo installiert werden. Dennoch müssten Funktionalität, Standsicherheit und Haftungsfragen geklärt sein, versetzte Böck. Unter diesen Aspekten gebe es nur wenige Anbieter, daher der Testlauf. Für diesen Sommer stehe der Antrag daher nicht mehr zur Debatte.