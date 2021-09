Mit einem neuen Angebot wartet die evangelisch- lutherische Kirchengemeinde in Unterschleißheim auf: Bei ökumenischen Wort-Lese-Abenden können Interessierte künftig bei einem Glas Wein miteinander ins Gespräch kommen und sich über Gott und die Welt sowie über biblische Texte austauschen. Erster Termin ist am Donnerstag, 30. September, 20 Uhr, im Pfarrsaal St. Ulrich mit Diakon Matthias Schmidt. Am 25. November steht Pfarrerin Mirjam Pfeiffer, ebenfalls von 20 Uhr an, im Genezareth-Zentrum für Gespräche zu Verfügung. Bei den Treffen gilt die 3G-Regel.