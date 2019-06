13. Juni 2019, 22:15 Uhr Unterschleißheim Tanzen im Turnier

Der Tanzsportclub Unterschleißheim veranstaltet kommendes Wochenende am 15. und 16. Juni die Oberbayerischen Pfingstturniere. Tanzpaare aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland treten in der Sporthalle des Carl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim in 55 Leistungs- und Altersklassen gegeneinander an. Auf drei parallelen Tanzflächen zeigen sie Standardtänze und lateinamerikanische Tänze. Für Zuschauer kostet der Eintritt fünf Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist er frei. Turnierbeginn ist Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr.