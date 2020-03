Da der Informationstag für die Kindertagespflege in der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim aus aktuellen Gründen entfällt, stellen sich die Tagesmütter auf der Website vor. Die Nachbarschaftshilfe sieht besonders für kleinere Kinder die häusliche Umgebung der Tagesmütter als "überschaubar und zugleich anregend" an. Die individuelle Betreuung ermögliche eine spezifische altersgerechte Förderung. Dabei habe jede Tagesmutter beziehungsweise jeder Vater Gestaltungsfreiheit im Betreuungsalltag. Welcher Typ am besten zum Kind passt, lasse sich oft in ersten Gesprächen feststellen. Auf der Internetseite der NBH www.nbh-ush.de können sich Eltern unter "Unsere Leistungen - Tagesmutter/Vater" über beinahe alle Tagesmütter informieren. Fotos und Angaben zu den Räumlichkeiten, Haustieren oder Schwerpunkten gäben schon viel Wissenswertes preis.