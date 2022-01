Etwas Süßes in Bayern - und etwas Herzhaftes in Okzitanien: Am Samstag begingen die beiden Partnerstädte Unterschleißheim und Le Crès in Südfrankreich den Tag der deutsch-französischen Freundschaft mit kulinarischen Freuden. Während es in Le Crès Brezen - "des bretzels" - gab, wurden auf dem Unterschleißheimer Samstagsmarkt auf dem Rathausplatz Crêpes verkauft. Möglicherweise hat ja der ein oder andere bei dieser Gelegenheit Lust auf mehr bekommen und möchte sich bei einem Austausch mit der Partnerstadt beteiligen - im Mai dieses Jahres steht der nächste Besuch in Südfrankreich an. Wer sich über die Städtepartnerschaft informieren will, findet dazu Informationen auf der Homepage der Stadt Unterschleißheim (www.unterschleissheim.de). Der Freundschaftsvertrag der beiden Städte wurde im Jahr 1973 unterzeichnet.