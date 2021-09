Tanzen wie im wilden Westen, viel Spaß und Bewegung zu fetziger Musik, Gehirnjogging und Konzentrationsschulung - das alles beinhaltet Square Dance. Interessierte können dies bei Schnupperabenden der Munich Nine Pins ausprobieren. Die Treffen finden am 14., 21. und 28. September jeweils von 20 bis 22 Uhr im Jugendzentrum Gleis 1, Hollerner Weg 1, in Unterschleißheim statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die einzelnen Figuren werden durch den "Caller" angesagt. Weitere Informationen gibt es unter www.munich-ninepins.de oder bei Luise Ostheimer (Telefon: 01577/172 58 79).