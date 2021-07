Zu sogenannten "Zaungesprächen" laden der SPD-Bundestagskandidat Korbinian Rüger aus Planegg, die Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen und Gemeinderätin Sabine Schmierl am Donnerstag, 22. Juli, in der Gemeinde Unterhaching ein. Start ist um 17 Uhr an Kohnens Bürgerbüro am Rathausplatz 2. Von dort aus geht es ins Neubaugebiet Fasanenstraße zum Gelände der ehemaligen Fasanenschule. Rüger und seine Parteifreundinnen werden von Zaun zu Zaun gehen und wollen mit den Unterhachingern in entspannter Atmosphäre ins Gespräch kommen.