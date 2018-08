28. August 2018, 21:52 Uhr Unterschleißheim Schatten am See

Der Sandbadeplatz am Unterschleißheimer See soll mit weiteren Sitzgelegenheiten und einem Sonnensegel zur Beschattung komfortabler ausgestattet werden. Das hat die CSU-Fraktion in einem Antrag an den Stadtrat Unterschleißheim angeregt. Vor allem für junge Familien sei das "eine echte Bereicherung", heißt es im Antrag der Fraktion. Eingerichtet werden sollen Sitzgelegenheiten für Eltern und Großeltern in Ufernähe, damit sie beobachten können, wie die Kinder im Wasser spielen, sowie ein Sonnensegel.