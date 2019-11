Die Schleißheimer Ortsgruppe im Bund Naturschutz beklagt erneut eine Sabotage. Wie schon im August haben Unbekannte am Weiher wieder Drahthosen an Bäumen gelupft und mit Hölzern verkantet, so dass Biber bequem durchschlüpfen und sich an den Stämmen gütlich halten können, wie es in einer BN-Mitteilung heißt. Zusammen mit Stadt Unterschleißheim und Unterer Naturschutzbehörde im Landratsamt hatte der BN 50 Bäume mit Gitterdraht gesichert. Damit sollen Bäume vor Biberverbiss geschützt und dem streng geschützten Tier die Chance auf eine gute Nachbarschaft mit den Anwohnern am Furtweg ermöglicht werden. Der BN appelliert an die Täter, derartige Zerstörungen zu unterlassen.