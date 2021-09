88 000 Einsatzstunden haben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des BRK-Kreisverbandes München im Vorjahr geleistet. Bei der Hilfsorganisation engagieren sich circa 3900 Menschen für die Bevölkerung in Stadt und im Landkreis München. In der Woche des bürgerschaftlichen Engagements laden die ehrenamtlichen Mitglieder von Bereitschaften, Bergwacht, Wasserwacht, Jugendrotkreuz und Wohlfahrts- und Sozialarbeit ein, die Freiwilligen und ihre Arbeit kennenzulernen. Der BRK-Kreisverband hat mehr als 20 Termine im Kalender stehen. Unter dem Motto "Wir von der Wasserwacht" können sich Interessierte am Samstag, 11. September, von 15 Uhr an informieren, zum Beispiel am Heimstettner und Unterschleißheimer See, am Feringasee und im Unterhachinger Freibad. Die Bereitschaften des Münchner Roten Kreuzes sind unter anderem im Sanitätsdienst oder im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz tätig. Sie laden zum persönlichen Austausch ein, und zwar am Freitag, 10. September, 19.30 bis 21 Uhr, etwa in Sauerlach, Wolfratshausener Straße 16, und im Rotkreuzhaus Deisenhofen, Kybergstraße 24. Alle Termine des BRK-Kreisverbands München finden sich auf der Homepage unter https://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender.