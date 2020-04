Für Pendler im Landkreis München soll es künftig einen Regionalbahnhalt in Unterschleißheim geben. "Wir schaffen ein besseres Angebot für Fahrgäste in den Stoßzeiten und entlasten die S 1", teilte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Mittwoch mit. Von Dezember an seien in Unterschleißheim täglich zwei Stopps der Regionalbahn von und nach München geplant - morgens und abends zu den Hauptverkehrszeiten. Die beiden Regionalzüge bräuchten dann etwa 20 Minuten. Zudem soll laut Ministerium auch der S-Bahnverkehr in Unterschleißheim ausgeweitet werden: Von Dezember an sind stündlich fünf statt wie bisher drei Verbindungen geplant.