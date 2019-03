26. März 2019, 22:15 Uhr Unterschleißheim Realschule informiert

Rund um den Übertritt informiert die Unterschleißheimer Realschule am Mittwoch, 10. April. In der Aula der Therese-Giehse-Realschule gibt es dazu einen Vortrag von 19 Uhr an. Davor können die interessierten Grundschüler mit ihren Eltern die Realschule von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr erkunden. Die Veranstaltung endet gegen 20 Uhr.