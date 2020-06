Ausgerechnet gegen einen Streifenwagen ist eine betrunkene Frau am Sonntagabend in Unterschleißheim geradelt. Nach Angaben der Polizei kam die 51-Jährige um 22 Uhr in der Sportplatzstraße just in dem Moment vom Gehweg ab und auf die Fahrbahn, als das Polizeiauto sie gerade passierte. Die Radlerin touchierte den Streifenwagen zwar nur leicht, sodass weder Personen noch Auto und Fahrrad zu Schaden kamen. Dennoch hat die Unachtsamkeit Folgen für die Unterschleißheimerin. Weil ein Schnelltest 1,8 Promille Alkohol anzeigte, musste sie sich Blut abnehmen lassen und sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.