10. Juni 2019, 21:41 Uhr Unterschleißheim Plaudern mit der CSU

Die CSU Unterschleißheim lädt am Dienstag, 11. Juni, zu einem politischen Stammtisch auf dem Lohhofer Volksfest ein, an dem ausdrücklich auch unpolitische Gespräche geführt werden dürfen. Von 19 Uhr an kann im Festzelt der Familie Greiner, links vom Mittelgang vor der Hausbox, über Europawahl, Groko-Krise, Gott und die Welt geredet werden. Hintergrundmusik kommt von der Band "The Clouds".