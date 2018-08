5. August 2018, 22:03 Uhr Unterschleißheim Piraten ankern

Wer in der ersten Hälfte der Sommerferien Urlaub zu Hause macht und den nötigen Mut hat, kann für einige Tage zum Piraten werden. Das städtische Spielmobil ankert von Montag, 6., bis Donnerstag, 9. August, jeweils von 9 bis 13 Uhr am Spielplatz An der Burg. Dort haben Unterschleißheimer Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren die Möglichkeit, sich gemeinsam mit dem pädagogischen Personal auf die Spuren des gefährlichen Captain Blackbeards zu begeben, auf die Suche nach seinen verborgenen Schätzen. Die Abenteurer werfen sich ins Gewand der Piraten, bauen Ausrüstung und Piratenschiffe, entziffern Flaschenpost und lesen Spuren. Außerdem bleibt viel Zeit zum Spielen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.