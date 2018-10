24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Unterschleißheim Orff-Gruppe für Kinder

Die Stadtkapelle bietet für Kinder von vier bis sechs Jahren eine Orff-Gruppe an. Sie trifft sich vierzehntägig am Samstagvormittag. Ziel ist es, die musikalischen und rhythmischen Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln und zu verbessern. Bei jedem Treffen werden Lieder oder Reime ausgesucht, die zunächst gesungen werden. Anschließend wird eine passende Begleitung auf Orff-Instrumenten einstudiert. Zum Schluss werden Gesang und instrumentales Spiel zusammengefügt. Der erste Termin ist am Samstag, 27. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldungen per E-Mail an Hanna.Glashauser@stadtkapelle-unterschleissheim.de oder über das Kontaktformular auf www.stadtkapelle-unterschleissheim.de.