5. September 2018, 21:58 Uhr Unterschleißheim Nur für Mädchen

Gleich drei Termine nur für Mädchen stehen im September auf dem Veranstaltungskalender des Jugendzentrums Gleis 1. Semmeln, Wurst und Käse gibt es beim monatlichen Mädchenbrunch, der diesmal am Samstag, 22. September, von 12 Uhr an stattfindet. Kleine mitgebrachte Leckereien seien gern gesehen, aber kein Muss. Wer Lust hat, kann gleich dableiben und von 14 Uhr an ein Hochbeet im Garten des Jugendkulturhauses bauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der dritte Termin schließlich dient der Vorbereitung der Wiesn. Passend zum Thema können sich die Mädchen am Samstag, 29. September, von 14 bis 18 Uhr Wiesntaschen nähen. Die Teilnehmerkosten betragen fünf Euro. Anmeldeschluss ist der 25. September im Gleis 1 oder info@gleis-1.de. Gedacht sind alle Termine für Mädchen von zehn Jahren an.