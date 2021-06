Was steckt hinter dem Betreuungskonzept "Kooperative Ganztagsbildung"? Das beantwortet der Münchner Grünen-Stadtrat Sebastian Weisenburger, Mitglied im Bildungsausschuss, bei einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr. Eingeladen wurde er von den Unterschleißheimer Grünen, da auch für die Michael-Ende-Grundschule dieses Konzept diskutiert wird. Es soll dort mit Fertigstellung des Neubaus eingeführt werden. Dabei findet eine enge Verzahnung des Unterrichts und der anschließenden Betreuungsphase statt. In München gibt es dieses bereits in 13 Grundschulen, es wurde zu Beginn des laufenden Schuljahren eingeführt. Anmeldung unter www.gruene-ush.de.