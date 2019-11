A Musi, a Gsangl, a Tanz. Der Sängerkreis Lohhof und die Stadtkapelle Unterschleißheim veranstalten am Samstag, 16. November, einen Hoagartn. Auch wenn klassische Musikrunden nicht fehlen dürfen, ist heuer bei dem Treffen im Haus der Vereine, Birkenstraße 2, in Lohhof das Publikum eingeladen, verschiedene Volkstänze unter Anleitung des Tanzmeisters Andreas Neupärtl auszuprobieren. Gemeinsam mit Andreas Lübke sollen einige Volkslieder einstudiert werden. Einlass ist von 18 Uhr an, um 19 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.