Zweimal übers Wochenende zum Skifahren und Snowboarden an den Spitzingsee fährt das Jugend-Kultur-Haus Gleis 1 im neuen Jahr. Der erste Ausflug dauert vom 17. bis zum 19. Januar und richtet sich an 13- bis 15-Jährige, der zweite vom 6. bis zum 8. März ist für 16- und 17-Jährige reserviert. Die Unterkunftsplätze sind in der Oberen Firstalm reserviert. Die Abfahrt an den Freitagen ist jeweils um 15 Uhr, die Ankunft in Unterschleißheim an den Sonntagen für 17 Uhr geplant. Für die 13- bis 15-Jährigen fallen Kosten von 109 Euro an, für die 16- bis 17-Jährigen 119 Euro, inklusive Fahrt, Skipass, Unterkunft, Frühstück und Abendessen. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 19. Dezember, im Gleis 1, per E-Mail an info@gleis-1.de oder unter der Telefonnummer 089/310 53 89 möglich.