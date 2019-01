21. Januar 2019, 21:56 Uhr Unterschleißheim Microcity-Immobilie wieder voll vermietet

Der Bürokomplex Microcity, in dem bis Herbst 2016 noch Microsoft mit seiner Europazentrale residierte, ist wieder voll vermietet. Die Versicherungskammer Bayern meldet, man habe die Veoneer Germany GmbH als Mieter für etwa 7000 Quadratmeter Bürofläche gewonnen. Dadurch sei der Wegzug von Microsoft in nur zwei Jahren kompensiert worden. Für das Gebäude mit 40 000 Quadratmetern Brutto-Grundfläche, konzipiert für etwa 1800 Beschäftigte, habe man als weitere Mieter bereits Unternehmen aus der Automobil- und Technologiebranche gefunden. Laut Bernd Wegener, Leiter Immobilienmanagement im "Konzern Versicherungskammer", ist das Konzept "bestens" aufgegangen, neue Mieter mit modernem Betriebsrestaurant, attraktiver Cafeteria, hochwertig ausgestattetem Fitnessbereich, Kita sowie einem vielfältigen Angebot an Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien zu locken. Veoneer ist der weltweit größte Spezialist für die Entwicklung und Konzeption von Hard- und Software im Bereich autonomes Fahren und Systeme für aktive Sicherheit. Das schwedische Unternehmen ist mit etwa 8300 Mitarbeitern in 13 Ländern vertreten.