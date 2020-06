Den schmerzhaften Anblick des dunklen, leeren Kinosaals muss Stefan Stefanov nun nicht mehr jeden Abend ertragen. Der Betreiber des Capitol-Kinos im Unterschleißheimer Ortsteil Lohhof hat sein Haus wieder geöffnet. Neben dem normalen Programm ist dort nun das städtische Kinoprogramm angelaufen: Das Forum Unterschleißheim zeigt dabei Meisterwerke des internationalen Kinos, anspruchsvolle Spiel- und Dokumentarfilme sowie speziell ausgewählte Filme für Familien mit Kindern und Senioren.

So stehen etwa am 10. Juli der Filmklassiker "Casablanca" und die Parodie darauf, "Mach's noch einmal, Sam" von Woody Allen, auf dem Programm. Für Familien wird am 4. und 12. Juli die Neuverfilmung von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" und am 5. Juli der Kinderfilmklassiker "Der Zauberer von Oz" gezeigt. Speziell an ältere Kinogänger wenden sich der Film "Ein Gauner & Gentleman" mit Robert Redford am 8. Juli und die Filmbiografie über den Sänger Luciano Pavarotti am 22. Juli.

Den amerikanischen Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood, der im Mai 90 Jahre alt geworden ist, ehrt das städtische Kinoprogramm mit einer Filmreihe. Eastwood wurde mit männlich-markanten Machorollen in Filmen wie "Dirty Harry" (3. Juli im Capitol) oder seinem ersten großen Erfolg "Für eine Handvoll Dollar" (5. Juli) - der Mutter aller Spaghetti-Western - bekannt. Das Capitol zeigt außerdem am 7. Juli seinen Western "Der Texaner". In den vergangenen Jahrzehnten etablierte sich der Kalifornier als Regisseur von anspruchsvollen Filmen. Für den Western "Erbarmungslos" (30. Juni) und das Boxer-Drama "Million Dollar Baby" erhielt er den Oscar für die beste Regie. Auch die Jazzmusiker-Biografie "Bird" (5. Juli) und das Liebesdrama "Die Brücken am Fluss" (9. Juli) stehen für seine ambitionierte Filmarbeit. Einen Trailer zu der Clint-Eastwood-Reihe des städtischen Kinoprogramms mit allen Filmen und Terminen gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=JGmRAk8qK3c&feature=youtu.be.

In den Sommermonaten bis September werden alle Filme des städtischen Kinoprogramms auf der Homepage des Capitol-Kinos angekündigt (http://www.capitol-lohhof.de/); von Oktober an gibt es dann vierteljährlich ein eigenes Programmheft für das städtische Kinoprogramm von Forum Unterschleißheim. Das Capitol-Kino hat für den Kinobesuch ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet, auf die Einhaltung der geltenden Regeln wird konsequent geachtet.