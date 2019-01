24. Januar 2019, 22:07 Uhr Unterschleißheim Mehr Platz für Radfahrer

Nach der Umgestaltung des Münchner Rings an der Einmündung in die Landshuter Straße will die Stadt Unterschleißheim auch die Kreuzung mit der Hauptstraße umbauen. Dabei würden insbesondere die Belange der Radfahrer und des öffentlichen Nahverkehrs gewichtet, heißt es in der vom Verkehrsausschuss des Stadtrats einstimmig gebilligten Planung. Los gehen soll es Ende des Jahres. Die Stadt rechnet mit einem Jahr Bauzeit, erwartet werden Kosten von gut einer Million Euro.

Kurz vor der Einmündung in die Landshuter Straße macht der Münchner Ring einen Schwenk nach Süden. In dieser Kurve zweigt die Hauptstraße nach Norden ab und die nur noch als Geh- und Radweg ausgebildete alte Hauptstraße nach Süden. Jetzt sollen die Kurvenradien des Straßenknicks und der Einmündung verbreitert werden.

In Ein- und Ausfahrt der Kurve werden Verkehrsinseln eingebaut, um insbesondere für Fahrradfahrer die Querung zu erleichtern. Die alte Hauptstraße ist innerorts der Radweg Richtung Oberschleißheim und weiter Richtung Süden. Dieser Radweg wird künftig in zwei Fahrbahnästen vom Münchner Ring abführen, die sich wie ein Y dann weiter südlich wieder zu einer Trasse vereinen.

Auf dem Münchner Ring soll für die Radler von der Le-Crès-Brücke her auch noch eine Linksabbiegespur angebracht werden. Auf der Straße selbst werden wie auf der Brücke Sicherheitsstreifen für den Fahrradverkehr angebracht. Die Bushaltestellen, die bislang im Schwenkbereich der Straße angebracht sind, werden in Richtung Le-Crès-Brücke an ein gerades Straßenstück verlegt. So können sie auch barrierefrei gestaltet werden.

Durch die Verbreiterung des Straßenraums entfallen die neun Stellplätze entlang des Münchner Rings. Richtig teuer wird die Maßnahme, weil bei der Umgestaltung auch gleich die Straße saniert wird. Der mit Bitumen gebundene Anteil der Straße wird komplett ausgetauscht, die Kiestragschicht teilweise. Dabei wird auch die Entwässerung erneuert und die Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgerüstet.