Die neue digitale Plattform zur Bürgerbeteiligung namens Consul ist in Unterschleißheim seit Mittwoch, 29. September, nutzbar. Unter consul.unterschleissheim.de geht es nicht nur ums Bürgerbudget. Dort können Umfragen und andere Projekte stattfinden, in welchen die Meinung der Bürger gefragt ist. Beteiligung ist laut Rathaus durch wenige Klicks möglich. Wer sich mit seiner E-Mail-Adresse registriert und einen Benutzernamen eingibt, ist dabei. Es muss nicht der Klarname sein. Mit dem Account, heißt es, verpasse man kein Beteiligungsprojekt. Für den Anfang will das Rathaus wissen, wo die Stadt bei der Bürgerbeteiligung steht. Wer Fragen zu Consul hat, kann sich per E-Mail an buergerbeteiligung@ush.bayern.de wenden.