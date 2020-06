Das Forum Unterschleißheim bemüht sich, mit alternativen Formaten die Bürger der Stadt wieder mit Kulturerlebnissen zu versorgen. Geplant sind unter anderem Live-Streams mit lokalen Künstlern aus dem Festsaal des Bürgerhauses. Den Anfang machen an diesem Mittwoch, 3. Juni, Nina Kallus und Jens Klapproth im ersten Teil des Musiklivestreams sowie Sunny Acc's im zweiten Teil. Amy Winehouse, Lady Gaga oder LEA - mit ihrer gefühlvollen Stimme interpretiert Nina Kallus ihre Lieblingssongs, begleitet von Jens Klapproth. Ganz nach dem Motto "Me and my guitar" wird Sunny Acc's den zweiten Teil dieses Abends gestalten. Das Konzert wird von 20 Uhr an auf dem Youtube-Kanal der Stadt Unterschleißheim live gestreamt.