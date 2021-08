Zwei Lohhofer Kegel-Paare sind Münchner Tandemmeister. Sie haben in der Endrunde des Tandem Classic gewonnen. Die Vorläufe fanden am 15. August in der MKV-Halle statt und alle sechs Lohhofer Paare qualifizierten sich für die Endrunde, die jetzt ausgetragen wurde. Im Mixed spielten Susanne Hömke und Florian Schüchel mit 404 Holz das beste Tagesergebnis und holten sich damit die Meisterschaft. Monika Hartmann und Viktor Barth belegten mit 358 Holz Platz drei.