11. September 2018, 21:51 Uhr Unterschleißheim Lange Nacht der Musik

Schon seit Jahresanfang feiert die Stadtkapelle Unterschleißheim mit diversen Veranstaltungen ihr 40-jähriges Bestehen. Ein weiterer Höhepunkt wird die Lange Nacht der Musik am Samstag, 15. September, sein. An 13 Spielorten werden 14 Bands und Solisten die Stadt zum Klingen bringen. Zur Eröffnung tritt die Stadtkapelle selbst um 18 Uhr auf dem Rathausplatz auf. Die einzelnen Konzerte starten von 19 bis 21 Uhr. Eine Übersicht gibt es unter www.stadtkapelle-unterschleissheim.de. Unter anderem spielen von 19 Uhr an die Tanzlmusik der Stadtkapelle im Alten Wirt, Heldenfrühstück im Gleis 1 und Tonart im Fröhlich's am Rathausplatz, außerdem Phondue im Restaurant Sapori ( 20 Uhr) sowie Embrace the Emperor im Gleis 1, und Tobias Sasse & Helena Schneider in der Bar Heimatliebe (jeweils 21 Uhr).