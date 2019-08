1. August 2019, 22:06 Uhr Unterschleißheim Kunst von Sprayern

Einen Graffiti-Workshop für 12- bis 17-Jährige bietet das Unterschleißheimer Jugend-Kultur-Haus Gleis 1 am Samstag, 24. August, von 11 bis 17 Uhr an. Wer mitmachen möchte, muss sich bis zum 10. August anmelden - entweder persönlich im Gleis 1, unter der Telefonnummer 089/310 53 89, oder per E-Mail an info@gleis-1.de. Die Gebühr beträgt acht Euro, plus zwei Euro, wenn das entstandene Bild mitgenommen werden soll. Nach einer Einweisung durch einen professionellen Writer lernen die Graffiti-Einsteiger, wie mit Spraydosen ein Kunstwerk entstehen kann.