28. Februar 2019, 21:54 Uhr Unterschleißheim Krawatte ade

Was die Unterschleißheimer Narren mit den Kölner Jecken gemeinsam haben? Sie praktizieren den Brauch des Krawattenabschneidens, der seinen Ursprung angeblich in der Karnevalshochburg am Rhein hat. Bürgermeister Christoph Böck wird jedenfalls vorbereitet gewesen sein und nicht gerade seine Lieblingskrawatte dem Schnitt der Kinderprinzessin Kimberly geopfert haben. Jedenfalls war es eine spaßige Erstürmung des Rathauses durch den Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclub Weiß-Blau.