7. September 2018, 21:52 Uhr Unterschleißheim Knapp an Katastrophe vorbei

Ein Zusammenstoß mit einem Gefahrgutlaster ist für einen 21 Jahre alten Augsburger glimpflich ausgegangen. Der junge Mann fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht auf Freitag gegen 0.45 Uhr mit seinem Auto auf Höhe der Anschlussstelle Unterschleißheim in Richtung Deggendorf auf einen Lastwagen auf, der circa 700 Grad heißes Flüssigaluminium transportierte. Der Aufprall war so heftig, dass es am Auflieger die hinterste Achse verschob, die dann blockierte. Der Lkw-Fahrer konnte sein Gespann auf dem Verzögerungsstreifen gerade noch anhalten. Die auf dem Auflieger montierten Thermobehälter wurden nicht beschädigt. Der Autofahrer kam leicht verletzt in eine Klinik. Die Autobahn war fünf Stunden lang gesperrt. Eingesetzt waren außer der Feuerwehr Oberschleißheim und der Autobahnmeisterei Freising auch eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung. Der Schaden beläuft sich auf 30 000 Euro.