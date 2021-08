Die Ortsgruppe von Fridays for Future ruft für Freitag, 13. August, zur Klimademo in Unterschleißheim auf. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr im Valentinspark bei den Volleyballplätzen, soll bis etwa 15.30 Uhr durch die Stadt verlaufen und am Lohwaldspielplatz enden. Im Anschluss tagt ein Mikro-Bürgerrat. "Dieses Verfahren der Basisdemokratie wurde mit dem Bürgerrat Klima bereits auf Bundesebene erprobt und ermöglicht eine respektvolle Diskussion, die zu klaren Ergebnissen führt", teilen die Veranstalter mit. Den Bürgerrat leiten werden demnach Experten der Scientists for Future und von Fridays for Future München. Die Klimabewegten in Unterschleißheim wollen diese Methode nutzen, um mögliche Maßnahmen für mehr Klimaschutz in ihrer Stadt zu diskutieren. Der Bürgerrat beginnt um 17.30 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Zur Klimademo und auch zum anschließenden Bürgerrat sind alle Interessierten eingeladen.