In Unterschleißheim gehen die Aktionen von Fridays for Future für mehr Klimaschutz trotz der Corona-Pandemie weiter. Dort wurde jetzt sogar eine offizielle Ortsgruppe "Schleißheim" gegründet, die auch die Aktivisten aus der Nachbargemeinde Oberschleißheim umfasst. Nach Angaben von Bernhard Schüßler wurde das Gründungstreffen als Videokonferenz abgehalten. "Nach zwei erfolgreichen Klima-Demonstrationen in Unterschleißheim wollen wir uns als offizielle Ortsgruppe von Fridays for Future, noch besser vor Ort für Klimagerechtigkeit engagieren", schreibt Schüßler. Während der Ausgangsbeschränkungen ruft die Gruppe zur Beteiligung an einem "Netzstreik" jeden Freitag auf. Dazu sollen die Unterstützer ein Bild mit dem Hashtag "#Netzstreik" in den sozialen Medien posten.