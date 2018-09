25. September 2018, 22:05 Uhr Unterschleißheim Kleintransporter rammt liegen gebliebenen Lkw

Die Pannenstelle war laut Polizei gut abgesichert, trotzdem donnerte ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Lichtenfels mit seinem Kleintransporter auf der B 13 bei Lohhof am Montag gegen 14.40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in einen abgestellten Lkw. Diesen hatte der 57 Jahre alte Fahrer dort am rechten Fahrbahnrand wegen eines technischen Defekts abgestellt. Er sicherte die Pannenstelle mit Warndreieck und setzte sich wieder in seinen Lastwagen. Der Lichtenfelser sah den Zwölftonner offenbar zu spät, trotz Bremsens konnte er einen Aufprall nicht verhindern. Der war so heftig, dass der Lkw nach vorne gegen die Leitplanke geschoben und diese auf einer Länge von 15 Metern eingedrückt wurde. Der Kleintransporter-Fahrer erlitt schwerste Verletzungen, er befindet ist jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt, ob er abgelenkt war.