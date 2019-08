Die Industrie und Handelskammer (IHK) hat das Kinderhaus am Valentinspark mit dem Zertifikat "Haus der kleinen Forscher" ausgezeichnet. In der Tagesstätte in Unterschleißheim können die Kinder selbst experimentieren und forschen. Die Neugierde und das Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen sollen hier schon im Kindergartenalter angeregt werden. Schon seit einigen Jahren schon haben die Erzieherinnen des Kinderhauses sich Tipps und Ideen für Experimente im Betreuungsalltag von der IHK geben lassen. Im vergangenen Jahr beschlossen stellvertretende Leiterin Beate Britzelmeier und ihre Mitarbeiterin Marina Buxeder, sich um den Titel "Haus der kleinen Forscher" zu bewerben.

Die Kinder sollen durch verschiedene Projekte auf die Schule, aber auch auf den Alltag vorbereitet werden und selbst Rückschlüsse aus den Untersuchungen ziehen. So experimentierten die Kinder des Hauses am Valentinspark im vergangen Winter bei verschiedenen Bedingungen mit Wasser in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Die Versuche sollen mit alltäglichen Anwendungen verknüpft werden, weswegen im Anschluss die Eishalle in Unterschleißheim besucht wurde.

In der Tagesstätte wurde außerdem eine Lernwerkstatt eingerichtet, in der Kinder Experimente auch mehrfach wiederholen und so besser verstehen können. Dabei haben sie schon verschiedene Wege kennengelernt, Nahrungsmittel haltbar zu machen, Kleber selbst herzustellen oder mit Brausepulver Raketen anzutreiben. Verschiedene Ausflüge sollen die Schützlinge des Kinderhauses in Unterschleißheim ebenfalls auf Naturgesetze und die Umgebung aufmerksam machen. So lernen die Kinder beispielsweise bei den Waldwochen die heimische Natur kennen.

Die Zertifizierung durch die IHK ist für zwei Jahre gültig. Grundvoraussetzung für die Verleihung des Titels "Haus der kleinen Forscher" ist, dass Kinder an Hort, Kindergarten oder Grundschule selbst forschen können und deren Fragen und Ideen im Mittelpunkt stehen. Sie sollen sich dabei vorrangig mit den sogenannten Mint-Fächern beschäftigen: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Die IHK erwartet zudem, dass für eine erneute Vergabe des Titels mindestens zwei der Betreuungskräfte je zwei Fortbildungen in der Didaktik von Mint-Themen oder der Bildung für nachhaltige Entwicklung besuchen.