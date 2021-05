Die Klawotte in Unterschleißheim brummt - soweit es derzeit unter den Hygieneauflagen möglich ist. Noch bis Ende der Pfingstferien können Kunden, inzwischen wieder ohne Terminvereinbarung, in dem Awo-Sozialkaufhaus günstig einkaufen. Öffnungszeiten sind dienstags von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, donnerstags 9 bis 13 Uhr und freitags 13 bis 17 Uhr. Anschließend geht die Klawotte eine Woche in die Ferien und hat von 7. bis 11. Juni geschlossen. Wiedereröffnung ist am Dienstag, 15. Juni. Alle Spender werden gebeten, weiterhin nicht mehr als zwei Säcke oder Kartons abzugeben. Kleidung mit Flecken und Löchern sollten vorab aussortiert werden.