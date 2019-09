Ein Wochenende für Kinder in Unterschleißheim: Am Freitag, 27. September, feiert die Stadt von 14.30 Uhr an den Weltkindertag. Örtliche Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Vereine sind im Bürgerhaus am Rathausplatz 1 mit Mitmachangeboten für Kinder vertreten. Am Sonntag, 29. September, 14 Uhr, empfängt Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Festsaal des Bürgerhauses Eltern mit ihren Neugeborenen: Eingeladen zum Babyempfang sind alle Familien, die zwischen 1. August 2018 und 31. Juli dieses Jahres Nachwuchs bekommen haben. Der Nachmittag soll Gelegenheit bieten, sich kennen zu lernen und sich über die Angebote der Kinderbetreuung zu informieren.