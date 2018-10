19. Oktober 2018, 21:59 Uhr Unterschleißheim Kalender aus Afrika

2019 gibt es eine Premiere beim Verein "Friends without borders". Zum ersten Mal bietet er einen Foto-Kalender an. Die Aufnahmen hat Vorsitzende Petra Halbig während ihrer Besuche der beiden Orte Mafi Dadoboe und Mafi Wute in Ghana gemacht. Der Verein unterstützt die Orte, hat beispielsweise geholfen, den Kindergarten fertigzustellen, liefert Gaskocher und plant ein Gesundheitszentrum. Die Fotos vermitteln einen Eindruck vom Lebens dort. Der Kalender kostet 15 Euro, zehn Euro fließen in die Hilfsprojekte. Bestellungen können unter friends@without-borders.de aufgegeben werden, Infos dazu gibt es auch im Netz unter www.friends-without-borders.de.