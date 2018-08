29. August 2018, 21:50 Uhr Unterschleißheim Jury sucht Kinder

Die Stadtbibliothek Unterschleißheim ist eine von drei Büchereien in Bayern, die eine Jury für den Kindersoftwarepreis "Tommi" stellt. Deswegen sucht sie auch Kinder, die gerne an Computern und Konsolen spielen und die zwischen sechs und 13 Jahre alt sind. Sie können mitabstimmen. Bewertet werden neue Games, Apps und elektronisches Spielzeug. Das dürfen die Jury-Mitglieder selbstverständlich selbst testen "bis die Controller glühen", wie die Stadtbibliothek in ihrer Mitteilung schreibt. Gespielt und gewertet wird in der Zeit vom 12. September bis zum 2. Oktober. Beim "Tommi" hätten immer die Kinder das letzte Wort, wer den Kindersoftwarepreis für die besten Spiele gewinnen. Für jedes getestete Spiel füllt die Jury einen Bewertungsbogen aus. Spielen können jedoch alle Besucher, wenn auch zeitlich eingeschränkt. Wer mitmachen möchte, füllt einen Anmeldebogen in der Stadtbibliothek aus und lässt ihn von den Eltern unterschreiben. Ziel des Preises ist auch, den kritischen Umgang mit Computer- und Konsolenspielen und Medienkompetzenz zu fördern.