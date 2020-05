Die Jugend-Fußballtrainer des SV Lohhof sind auf den Beginn der Trainingsarbeit unter Bedingungen der Corona-Pandemie vorbereitet. Kommenden Montag soll das Jugendtraining starten. In Kooperation mit der Münchener Fußballschule haben circa 20 Jugendtrainer am Samstag ein Corona-Muster-Training erhalten. Der Förderverein des SV Lohhof Fußball habe sich in den vergangenen Tagen intensiv mit dem Gesetzestext und mit den Vorschriften des Bayerischen Fußballverbands auseinandergesetzt, heißt es in einer Mitteilung. Man habe für das Jugendtraining ein Konzept und Checklisten erarbeitet, womit nun ein Individual-Training für Spieler und Spielerinnen in Kleingruppen mit bis zu fünf Personen im Freien angeboten werden könne.