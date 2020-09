Die Zeit der Corona-Einschränkungen hat auch die Sportvereine hart getroffen. Nun ist aber Training, unter Wahrung der Sicherheitsauflagen, wieder möglich geworden. So startet auch das Judo-Schnuppertraining des SV Lohhof nach den Sommerferien wieder zu den üblichen Zeiten. Für Kinder und Jugendliche von 5 bis 14 Jahren wird ein separates Schnuppertraining eingerichtet. Dieses findet vom 18. September an immer freitags von 17 bis 17.45 Uhr im Ballhausforum, Anna-Wimschneider-Straße 1-3, statt. Es können bis zu drei Probetrainings absolviert werden, dann wechseln die Teilnehmer in eine feste Gruppe oder melden sich wieder ab. Mitzubringen sind Sportkleidung, Mundschutz und eine Trinkflasche. Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene können das Probetraining zu den üblichen Zeiten, Montag und Freitag, 19.30 bis 21 Uhr absolvieren. Für die Schnuppertrainings kann man sich per E-Mail an sandra.fuchs@svlohhof.de anmelden. Bei der Rückbestätigung gibt es eine Covid-19-Erklärung, die Teilnehmer zum Training mitbringen müssen.