Am Anfang stand österreichische Volksmusik. Doch ihre Leidenschaft für Musik und ihr Freiheitsdrang haben die Österreicherin Elisabeth Lohninger nach New York geführt - und zum Jazz. Mit Konzerten in Jazzklubs, Konzerthallen und auf den Bühnen internationaler Festivals hat sie sich einen Namen gemacht. Am Sonntag, 25. Oktober, gastiert die Sängerin, die mit ihrer lyrischen Altstimme diverse Nuancen und Klangfarben drauf hat, im Unterschleißheimer Jugendkulturhaus "Gleis 1". Unterstützt wird sie von Walter Fischbacher, Piano, Jan Kořinek, Bass, und David Jimenez, Drums. Die Presse lobt die Österreicherin aus New York als "Vokalakrobatin". Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten zu 13 Euro gibt es im Ticket Shop Unterschleißheim (089/310 09-200).