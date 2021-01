Opernhighlights, Filmmelodien und populäre Lieder aus Italien - wer sich im Lockdown einen wohl verdienten musikalischen Eskapismus gönnen will, der ist mit dieser klangvollen Trias gut bedient und sollte eventuell an diesem Donnerstag, 21. Januar, das neueste Kulturangebot aus Unterschleißheim nutzen: Mit einer Aufzeichnung aus dem Bürgerhaus der Stadt präsentiert Forum Unterschleißheim via Streaming drei Sänger, die in der Welt der Oper genauso zu Hause sind wie in der Filmmusik. Die Tenöre Wolfgang Schwaninger, Michael Heim und Adam Sanchez, die von Andreas Lübke am Flügel begleitet werden, haben nicht nur als Solisten Qualität - was sie durch Auftritte an renommierten Opern- und Konzerthäusern immer wieder demonstrieren - sondern harmonieren zu dritt auch erstaunlich. Auf dem Programm stehen schwere Opern-Arien genau so wie Operettenhighlights von Johann Strauß, Franz Lehár und Emmerich Kálmán oder Filmsongs wie "Ein Freund, ein guter Freund" oder italienisch-neapolitanische Lieder, darunter beliebte Welthits wie "Funiculì, Funiculà" und "O sole mio". Das Online-Konzert beginnt um 20 Uhr, verfolgen könne es Musikfreunde unter dem Link: www.forumunterschleissheim.de/veranstaltungen/stream.html.

Auch im Februar geht es in Unterschleißheim mit gestreamten Veranstaltungen weiter. Die aktuellen Streams können immer über die Homepage von Forum unter www.forum-unterschleissheim.de abgerufen werden.