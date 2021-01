Das Jugendkulturhaus Gleis 1 in Unterschleißheim bietet eine Alternative zum Homeschooling: Von diesem Donnerstag, 14. Januar, an können Schüler Räume in dem Jugendtreff kostenlos fürs Homeschooling buchen. Das Angebot gilt für alle Schüler und Schülerinnen aus Unterschleißheim ab der 7. Klasse. Zur Verfügung stehen insgesamt neun Homeschoolingplätze, jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr. Anmelden kann man sich spätestens bis einen Tag vorher um 17 Uhr unter www.gleis-1.org. Ein Internetzugang und Druckerservice können vor Ort genutzt werden. Bei Bedarf kann man ein Tablet ausleihen. Dies muss aber vorher im Gleis 1 angemeldet werden. Essen und Trinken können mitgebracht werden, im Gleis 1 findet kein Verkauf statt.