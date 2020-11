Familien mit Neugeborenem erhalten in Unterschleißheim einen Zuschuss bei der Benutzung von Mehrweg-Windeln in Höhe von 75 Euro. Das Kind darf nicht älter als 24 Monate alt sein. Es wird entweder ein Nachweis über die Anschaffung von Mehrweg-Windeln mit Mindestkosten von 150 Euro oder ein Vertrag mit einem Windeldienst über eine Mindestlaufzeit von einem Jahr benötigt.

Interessenten wenden sich an die Stadtunter 089/310 09 163 oder per E-Mail an areithmeier@ush.bayern.de.