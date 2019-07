31. Juli 2019, 21:59 Uhr Unterschleißheim Fußballturnier des MSV

Zum Fußballturnier um den "Stefan-Krimmer-Pokal" lädt der MSV Schleißheim am Samstag, 3. August, ins Hans-Bayer-Stadion ein. Von 9.45 Uhr an treten auf der Anlage des SV Lohhof acht Mannschaften an. Mit von der Partei sind neben Gastgeber MSV Schleißheim der SV Riedmoos, der TSG Pasing, der FC Espanol, der TSV Gerberau, der SV München-Untermenzing, der SC Massenhausen und der SVN München. Für Zuschauer stehen Gegrilltes, Getränke und Kuchen bereit.