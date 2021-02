"Dem guten Willen folgen keine Taten - Die Geschichte der Friedensinitiativen im Nahen Osten" - so lautet der Titel eines Online-Vortrags von Joachim Willeitner am Donnerstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr. Schon bevor der Staat Israel 1948 gegründet wurde, gab es Willenserklärungen und Übereinkünfte bezüglich der Stellung der Juden in Palästina. Mit der Staatsproklamation ging der erste Nahostkrieg einher, dem zwei weitere 1967 und 1973 folgen sollten. Alle Bemühungen, den Palästinensern einen eigenen Staat zu gewähren, scheiterten bislang an den unvereinbaren Gebietsansprüchen der Kontrahenten. Der Vortrag zeichnet die Geschichte der Friedensinitiativen im Nahen Osten nach. Anmeldung via www.vhs-nord.de.