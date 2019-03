5. März 2019, 21:39 Uhr Unterschleißheim Frauen in der Politik

"Frauen, Macht, Politik." So ist eine Veranstaltung der Grünen in Unterschleißheim zum Weltfrauentag überschrieben. Obwohl Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, liegt ihr Anteil in den Kommunalparlamenten unter einem Drittel. "Was müsste sich ändern?", fragen die Grünen am Samstag, 9. März, von 10 bis 12 Uhr im "Cupcake 4 You - Coffee Shop" am Rathausplatz. Mit dabei sind die Dritte Bürgermeisterin Brigitte Huber, die Grünen-Sprecherin Rebecca Riedelbauch und Kathrin Ungar. Weitere Infos unter www.gruene-ush.de.